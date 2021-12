Santa Lucia, il reading-concerto che ci fa tornare un po’ bambini - Segui la diretta sul sito de L’Eco Bergamo Tv accompagna domenica 12 dicembre la vigilia di Santa Lucia con il tradizionale reading-concerto di beneficenza dedicato alla santa più amata dai bambini, anche in diretta web dalle 21.

Bergamo Tv accompagna domenica 12 dicembre la vigilia di Santa Lucia con il tradizionale reading-concerto di beneficenza dedicato alla santa più amata dai bambini, in onda dalle 21.

«Cara Santa Lucia… Serata di luce e di doni tra musica e poesia», format ideato dal direttore artistico Alessandro Bottelli, vede la partecipazione del popolare attore Enrico Ianniello e di un trio jazz, composto per l’occasione dal fisarmonicista Nadio Marenco, il saxofonista Massimiliano Milesi e la vocalist Elena Biagioni.

Ianniello presterà la sua voce leggendo racconti e poesie inedite create appositamente per «Cara Santa Lucia...» da poeti e scrittori italiani di fama . Tra i nomi di questa edizione ricordiamo quelli del due volte Premio Strega Sandro Veronesi, di Elisabetta Rasy, Lidia

Ravera, Sandra Petrignani, Mariapia Veladiano e Andrea Tarabbia. «Ho cercato di dare il mio meglio come lettore, facendomi forza della mia esperienza teatrale e di scrittore – racconta Ianniello, attualmente impegnato a Roma nella registrazione della fiction “Un passo dal cielo” –. Questo format mi ricorda il piacere di leggere ad alta voce una storia al caminetto per la famiglia, un’esperienza meravigliosa in un’epoca dove siamo sempre martellati da immagini e social. Invece, con la lettura l’immaginazione può correre e torniamo tutti un po’ bambini. Questa ragione, oltre al fine benefico dell’iniziativa, mi ha convinto a partecipare con gioia».

Come sempre, «Cara Santa Lucia...» raccoglierà fondi per aiutare l’infanzia meno fortunata: quest’anno tutto sarà devoluto alla Residenza sanitaria disabili – Casa Amoris Laetitia, che fa parte della Fondazione Angelo Custode della Diocesi di Bergamo e rappresenta un servizio extra-ospedaliero in risposta ai bisogni di minori con patologie pediatriche.

Ogni anno attori di calibro interpretano le letture dedicate alla santa, nel 2020 toccò ad Alessio Boni, che in pieno lockdown registrò i suoi interventi da Milano. Quest’anno Ianniello – che oltre a essere attore è anche regista e autore di diversi libri – registra dalla sua casa in Catalogna. Le letture saranno punteggiate dagli interventi musicali provenienti dalla chiesa di Santa Lucia in via XX Settembre, in un concerto a porte chiuse trasmesso all’interno della trasmissione di Bergamo Tv. Sentiremo Nadio Marenco, Massimiliano Milesi e Elena Biagioni che proporranno, oltre a loro composizioni originali, anche rielaborazioni in chiave jazz di note melodie della tradizione natalizia. In studio, a coordinare il tutto, ci saranno il conduttore Max Pavan con il direttore artistico Alessandro Bottelli.

«Amo questa convergenza fra parole, musica e immagini. Non voglio anticipare nulla dei racconti che ho letto, ma sono rimasto colpito dalla loro qualità e dal fatto che un paio citino lo stesso quadro del Caravaggio – commenta Ianniello –. Io sono campano e Santa Lucia da noi non è una tradizione, anche se accanto casa mia c’era un monastero dedicato alla Santa. Ora vivo a Barcellona e qui Santa Lucia è più sentita perché proprio il 13 dicembre si apre il mercato di Natale davanti alla cattedrale. Magari, per una delle prossime edizioni, scriverò un racconto su questa Santa Lucia catalana, e qualcun altro leggerà». È la seconda volta, in dieci anni ininterrotti di «Cara Santa Lucia...», che il reading non è dal vivo, ma in televisione. Una scelta dovuta al Covid, ma anche alla volontà di allargare il pubblico degli spettatori. Novità di questa edizione, la partecipazione di disegnatori e vignettisti – da Bruno Bozzetto a Emilio Giannelli a Staino – che hanno dato la loro disponibilità a creare un disegno ispirato alla Santa. Le opere originali verranno mostrate nel corso della serata e saranno messe all’asta al miglior offerente. Il ricavato andrà a «Casa Amoris Laetitia».

La trasmissione potrà essere seguita anche in streaming sul sito de «L’Eco di Bergamo».

