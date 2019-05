Si canta con «All together now»

C’è Michelle nel nuovo talent del giovedì Esperti musicali, dj radiofonici e televisivi, artisti del panorama dello spettacolo: ecco il «muro dei 100» che andrà a comporre la temibile giuria del nuovo talent di Canale 5, al debutto il 16 maggio.

Al timone dello show Michelle Hunziker che, lasciata la scrivania di «Striscia la Notizia», sarà la padrona di casa della prima serata dell’Ammiraglia Mediaset per cinque giovedì. Con la «bergamasca acquisita», moglie di Tomaso Trussardi, a guidare la giuria ci sarà J-Ax, che ritorna a un talent dopo l’abbandono di «The Voice of Italy». Il meccanismo prevede che, in ogni puntata, una serie di cantanti si esibisca con delle cover di canzoni famose come in ogni talent che si rispetti. La differenza è che se ogni concorrente può cantare per 90 secondi il brano, i giudici, che hanno imparato prima dell’inizio della puntata la canzone, dopo i primi 30 secondi di esecuzione se vogliono esprimere il proprio voto devono alzarsi e iniziare a duettare con il concorrente in gara.

«Tutti insieme» come dice appunto il titolo dello show. Il punteggio di ogni talento sarà pari al numero di giudici che hanno iniziato a cantare con lui. Mentre in caso di parità, dopo uno «spareggio», sarà decisivo il voto del presidente della giuria.

