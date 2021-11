Si chiude con Vertigo di Hitchock la decima edizione di «Cinefilosofia» - Video Martedì 30 novembre alle 20.30 al Cinema Conca Verde la proiezione del film e poi la riflessione di Florinda Cambria dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Cinefilosofia, la proposta di Cinema Conca Verde che mette in dialogo il linguaggio della filosofia con quello del cinema, festeggia i 10 anni a Bergamo. Filosofi, docenti ed esperti sono invitati a confrontarsi con opere cinematografiche per trarne riflessioni sul senso della vita e delle cose.

In programma 5 appuntamenti ogni martedì a partire dal 9 novembre con ospiti d'eccezione come il filosofo Carlo Sini che ha aperto la rassegna riflettendo sul capolavoro di Ingmar Bergman del 1957, «Il settimo sigillo». In sala anche Giovanni Covini insegnante della scuola Paolo Grassi di Milano, che è intervenuto dopo la proiezione del film «Una donna promettente».

Guarda l’intervista a Govanni Covini tratta da Tic Tac, la rubrica di cultura e spettacolo del Tg di Bergamo Tv.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Martedì 30 novembre l’appuntamento è con «Vertigo - la donna che visse due volte» di Alfred Hitchcock in versione originale inglese con sottotitoli in italiano. A seguire ci sarà l’incontro con Florinda Cambria dell’Università Statale dell’Insubria che rifletterà sulla «Vertigine dell’identico, l’identità come vortice di simulacri e moltiplicazione di ombre, sulla soglia del vuoto».

Le proiezioni hanno inizio alle ore 20.30, a seguire gli incontri. Si consiglia la prevendita e si raccomanda di presentarsi in anticipo per le procedure d’ingresso (controllo green pass). I biglietti sono disponibili una settimana prima della data di proiezione su https://sas.18tickets.it/

Guarda il trailer della decima edizione di Cinefilosofia

© RIPRODUZIONE RISERVATA