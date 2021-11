«Statements»: in mostra 26 artisti internazionali e i loro «messaggi» sulla pandemia La mostra collettiva organizzata da The Blank è stata allestita a Palazzo della Ragione in Città Alta fino al 9 gennaio.

Sono slogan, dichiarazioni (statements) realizzate su stendardi appositamente creati per la mostra da 26 tra gli artisti internazionali, tra i più famosi al mondo. Messaggi rivolti alla collettività e aventi per oggetto la pandemia che stiamo attraversando.

Cory Arcangel, John Armleder, Ed Atkins, Elmgreen & Dragset, Nathalie Djurberg & Hans Berg, Cao Fei, Regina José Galindo, Ryan Gander, Kendell Geers, Shilpa Gupta, Alfredo Jaar, Emily Jacir, Luigi Ontani, Yan Pei Ming, Diego Perrone, Jack Pierson, Paola Pivi, Pipilotti Rist, Pamela Rosenkranz, Marinella Senatore, Cally Spooner, Pascale Marthine Tayou, Goran Trbuljak, Nora Turato, Francesco Vezzoli, Lawrence Weiner sono gli artisti che hanno accettato l’invito lanciato da The Blank a lanciare al mondo un proprio messaggio in forma visiva e testuale. Per tutte le informazioni sulla mostra clicca qui.

Abbiamo visitato la mostra con il curatore Stefano Raimondi, direttore di The Blank. Guarda il video andato in onda sabato 27 novembre in Tic Tac, la rubrica di cultura e spettacolo del Tg di Bergamo Tv.

