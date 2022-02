Stefano Calafiore, libraio e poeta: «Folgorato da un ritratto di Sargent» Stefano Calafiore ha pubblicato la sua prima raccolta di versi: «Niente dirà dove sei». L’ispirazione? «Da Rodari e da un ritratto di Sargent».

Un ritratto «mozzato» sulla copertina dell’ultimo libro di Julian Barnes, la curiosità di saperne di più. È la folgorazione per un’opera del pittore americano John Singer Sargent, che fa scattare la necessità di scrivere versi in Stefano Calafiore , libraio di «Legami» in città. La sua prima raccolta di poesie che si intitola «Niente dirà dove sei» è stata pubblicata alla fine del 2021.

Guarda l’intervista a Stefano Calafiore andata in onda nel Tg di Bergamo Tv nella rubrica di cultura e spettacolo Tic Tac.

Destini



Bisognerebbe bagnarsi le labbra

toccarsi con fretta

facendoci caso



Si noterebbe la pelle

deviata negli anni

che segna i destini



ripara gli inganni

Una passione nata alle elementari quando la maestra gli fece leggere «Il cielo è di tutti» di Gianni Rodari e che è continuata tra gli scaffali traboccanti di libri in cui vive ogni giorno da molti anni. Tra i suoi punti di riferimento Ungaretti, Sandro Penna, Leopardi, Pasolini, Emily Dickinson e Luzi: «La poesia ha qualcosa di estremamente bello, secondo me, la pesia non mente».

Le sue liriche sono urgenti, rapide e taglienti, sono immagini vivide di impressioni, pennellate veloci di momenti.

Nebbia



A memoria

le ho percorse

nella nebbia



quelle strade

portavano

la domenica



negli occhi

Stefano Calafiore «Nessuno ti dirà dove sei», Manni editori, 2021

