«Stili e visioni di leadership» Rassegna di tre film al Qoelet

Rassegna di tre film al Qoelet Ci sono molti film che possono essere anche un’occasione di riflessione per chi ricopre il ruolo di manager o leader. I tre film proposti per tre venerdì al cinema Qoelet, nel quartiere di Redona a Bergamo, offrono differenti punti di vista sulla leadership. Le pellicole verranno introdotte e commentate da docenti ed esperti.

La rassegna che dura tre venerdì inizia il 13 settembre alle 20.45 con «L’ultima tempesta» di Craig Gillespie, USA 2016. A presentare e commentare il film ci sarà il professor Rocco Carbone

L’ultima tempesta è tratto da una storia vera. Racconta di quello che accadde la notte del 18 febbraio 1952 durante una terribile tempesta che colpì il New England. La SS Pendleton, una petroliera diretta a Boston, venne spezzata in due e 30 marinai rimasero intrappolati, in bilico tra la vita e la morte in attesa di essere tratti in salvo. Tutto il film è giocato tra i due protagonisti di quella tragica sorte. Da un lato il primo ufficiale di bordo Ray Sybert che si rende conto di dover far fronte all’emergenza: esorta gli uomini a mettere da parte le loro divergenze e a collaborare per riuscire a superare la notte. Dall’altro il Capitano Bernie Webber a cui è affidata l’impossibile missione di salvare i naufraghi, con una scialuppa dal motore difettoso contro onde di 18 metri, venti sferzanti e temperature glaciali. I due leader esprimono una competenza situazionale che si esprime e cambia in funzione del contesto in cui ci si trova ad agire. Un leader, per essere efficace, deve essere consapevole delle competenze che ha e dimostrare coraggio nel suo agire e nell’esprimere il proprio punto di vista.



Il secondo film verrà proiettato il 20 settembre alle 20.45: «Defiance - I giorni del coraggio» di Edward Zwick, USA 2008. sarà presentato dal professor Martino Doni.

Il film racconta la storia di tre fratelli impegnati a guidare un gruppo di profughi nei boschi della Bielorussia. Esempio di leadership che indica la mission del gruppo. I fratelli Bielski , nascosti nella foresta, devono cambiare continuamente posizione e strategia per sopravvivere, è quello che, oggi, viene richiesto a chi esercita la leadership in un mercato che cambia continuamente. Inoltre, devono fare scelte giuste in un momento di difficoltà e soprattutto tenere alto il morale del team. Assumere la responsabilità dei risultati, imparare dagli errori e per sopravvivere cambiare continuamente modi di pensare la realtà. Altrettanto importante è mantenere alto il morale della squadra e far emergere la saggezza collettiva del gruppo.

Il terzo e ultimo film della rassegna sarà proiettato il 27 settembre alle 20.45 sarà «The post» di Steven Spielberg, USA 2017 e sarà presentato da Nunzia Vallini - direttrice Giornale di Brescia e Roberto Vitali - L’Eco di Bergamo.

Nel film The Post è possibile osservare il progressivo affermarsi di un particolare tipo di leadership, quella femminile oggetto di attenzione. La vicenda narra della pubblicazione dei Pentagon Papers, documenti top secret de Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America, prima sul New York Times e poi sul Washington Post nel 1971. Katharine Graham, proprietaria del Post, deve decidere se autorizzare o meno la pubblicazione dei Pentagon Papers. In particolare è possibile vedere la maturazione e il progressivo affermarsi della sua leadership. La sua capacità di vivere le emozioni ma al tempo stesso di esprimere assertività: la sua fragilità e le sue apparenti debolezze costituiscono in realtà la sua forza. La modalità relazionale è evidentemente differente da quella del Caporedattore, ma non per questo risulta meno efficace . Molti studi associano all’esercizio di una leadership femminile, flessibilità, empatia e senso di responsabilità, comunicazione, attuazione di modelli decisionali partecipativi, almeno con gli interlocutori che ritiene degni di fiducia. Sempre più nei contesti organizzativi ci si domanda se il genere del leader possa influire sullo stile con cui si agisce la leadership.

