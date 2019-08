Sul Sentierone Cinema & Cibo Festival

E l’8 settembre torna lo Sbarazzo L’estate non è ancora finita e a Bergamo fino ai primi di settembre sono numerosi gli appuntamenti che coinvolgeranno anche il centro cittadino.

Mercoledì 28 agosto, presso UBI City in Piazza Vittorio Veneto, sarà inaugurata la VI^ edizione del Food Film Fest - Cinema & Cibo Festival. Alle ore 18.30 si darà il via alla kermesse, a seguire un aperitivo offerto da Coldiretti Bergamo. Il festival terminerà domenica 1 settembre e interesserà principalmente Città Alta, nello specifico Piazza Mascheroni e Sala Curò, nella adiacente Piazza Cittadella. Numerosi gli appuntamenti previsti da mercoledì 28 agosto: tavole rotonde a cura di esperti del settore, proiezioni dei film in concorso, Laboratori del Gusto, degustazioni, serate in lingua e laboratori dedicati ai più piccoli.

Per gli appassionati di teatro dal 28 agosto al 1 settembre, nel chiostro degli Istituti educativi (Passaggio Canonici Lateranensi 23), sono in programma 4 spettacoli teatrali, proposti dal Teatro ex drogheria & Co., mentre il Teatro Caverna nella sua sede di Via Tagliamento 7, propone, il 31 agosto, «Leggende di Teatro all’osso» e il 7 settembre alle 21 «La sposa bambina».

Dal 5 settembre in Città Alta si apre inoltre la manifestazione «I Maestri del paesaggio» con la Notte Bianca organizzata dal Duc.

Per quanto riguarda la musica, il 30 agosto alle 21.00 alla Chiesa di San Pancrazio si terrà un concerto di rilievo; il trio d’archi Quodlibet.

Proiezioni cinematografiche all’aperto con Lab80, il 31 agosto al parco Garofalo e il 1 settembre a Celadina, alle 21.00 e poi festa del quartiere di Colognola il 7 settembre, merende condivise al CTE San Colombano, sempre lo stesso giorno, festa della Parrocchia di San Giuseppe in Via Cantù, al Villaggio degli Sposi.

Per i bambini, l’appuntamento è il 1° settembre in Piazza Vecchia e il 7 settembre al Parco Suardi, sempre alle 17.00, con i burattini della Fondazione Benedetto Ravasio, mentre il 2 settembre al parco delle Fragole, nel pomeriggio alle 17, assisteremo alla lettura di una favola con il gruppo Ananda. Il 7 settembre al Parco del Galgario si svolgerà Il Borgo al parco: laboratori per bimbi, pic-nic condiviso e cinema sotto le stelle.

Poi, come sempre tante attività all’aperto, come Yoga Vinyasa, Daojin la ginnastica cinese, alla Trucca, nell’area verde di Via Mentana, al Parco di Sant’Agostino e al Parco Turani. Gli orari sono reperibili sul sito.

Non manca lo shopping: l’8 settembre dalle 10 torna lo Sbarazzo: oltre 70 negozi del centro cittadino torneranno sul Sentierone, allestendo i loro stand, per presentare i propri articoli in offerta super scontata, per tutti i gusti e tutte le tasche.

Per informazioni e programma completo www.bergamoestate.it

