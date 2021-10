Teatro Prova, talk show con il regista Luca Lucini Il regista milanese di «Tre metri sopra il cielo» venerdì 29 ottobre (ore 21, ingresso libero, green pass obbligatorio), sarà ospite del Teatro Prova in una serata-evento organizzata in collaborazione con Movievalley Festival Internazionale di corti in concorso.

Ha dato notorietà a Riccardo Scamarcio chiamandolo ad interpretare il film «Tre metri sopra il cielo» (dal romanzo di Federico Moccia), ha iniziato la carriera come regista di videoclip per artisti quali Bennato, Ligabue, Giorgia, i Pooh, Laura Pausini; per il cinema ha realizzato lavori come «L’uomo perfetto», «Amore, bugie & calcetto»... Con lui hanno lavorato attori del calibro di Stefania Sandrelli, Alessandro Gassman, Luca Argentero, Claudia Gerini: parliamo del regista milanese Luca Lucini che venerdì 29 ottobre (ore 21, ingresso libero, green pass obbligatorio), sarà ospite del Teatro Prova in una serata-evento organizzata in collaborazione con Movievalley Festival Internazionale di corti in concorso.

Un incontro-talk show, durante il quale Lucini sarà sollecitato dalle domande di Stefano Mecca, direttore di Teatro Prova, e Maria Grazia Palmieri, che ha organizzato la serata come ultimo appuntamento della 10a edizione del suo Movievalley Festival Internazionale di corti in concorso (a Bologna dal 9 al 24 ottobre). Lucini è regista cinematografico, televisivo e autore di videoclip, ha realizzato un progetto sul mondo della moda degli anni ’70 con una serie tv, parallelamente ha firmato alcuni documentari. In occasione del 40° di attività di Teatro Prova, infine, Movievalley e Bper Banca, main sponsor del Festival, consegneranno un riconoscimento al direttore Mecca. A seguire, Movievalley offrirà un calice di bollicine ai presenti, per festeggiare il traguardo raggiunto dal teatro, ma anche dal festival che festeggia la decima edizione. Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: Teatro Prova tel. 035.225847.

