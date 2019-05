The Voice, è la serata della «Battle»

C’è anche il 17enne bergamasco Andrea Andrea Bertè studente 17enne di Ponteranica canterà martedì sera nella squadra di Elettra Lamborghini per accedere alla semifinale del programma di Rai 2 condotto da Simone Ventura.

C’è attesa per vedere se Andrea Bertè, il 17enne di Ponteranica riuscirà a impressionare i giudici e accedere alle semifinali di The voice. Martedì sera alle 20.40 su Rai 2, infatti, verranno scelti 12 semifinalisti sui 24 ancora in gara.

In attesa della «battle» di The Voice of Italy, in onda il 28 maggio su Rai2 alle 21.20, si è chiusa la «Blind Audition» che, nell’ultima fase con il 10,6% di share e oltre 2milioni di telespettatori, è stata il programma più commentato dell’intera giornata sui social con oltre 247 mila interazioni (fonte: Nielsen Italia). Con le scelte di Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno, i team sono ora al completo, mentre Morgan aveva già chiuso la propria squadra nella penultima puntata.

Queste le Voci scelte nell’appuntamento di ieri sera: Jessica Lorusso 29 anni, nata a Milano vive ad Arluno (Mi), cantante; Lisa Cardoni in arte Leslie 25 anni, nata a Guardiagrele (CH) impiegata; Giuliana Maffei 16 anni, nata a Lucca, studentessa; Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci 25 anni di Napoli, musicista; Federica Filannino 26 anni nata a Barletta vive a Gorizia, studentessa; Elisabetta Pia Ferrari 29 anni, nata a Roma vive a Terracina, consulente.

Esibizione a sorpresa anche ieri sera sul palco di The Voice: dopo l’incursione di Giusy Ferreri nella precedente puntata, Fausto Leali con la sua performance al buio ha conquistato tutti i coach tra il quali avrebbe scelto Elettra. “Il bianco con la voce piu’ black d’Italia” come lo ha definito Simona Ventura, ha improvvisato con Morgan e Gigi “A Whiter Shade of Pale” mandando letteralmente in visibilio il pubblico.

Nella puntata Guè Pequeno ha chiuso per ultimo il proprio team e, come già annunciato da Simona Ventura, ha dovuto «pagare pegno con impegno», rappando «Non Dirgli Mai» di Gigi d’Alessio. Dopo aver composto i team, i coach hanno dovuto fare un’ulteriore selezione e scegliere di mandare avanti solo 6 talenti su 14. Accedono quindi alla «BATTLE» di The Voice of Italy, in onda il 28 maggio suRai2, le seguenti Voci: Team Morgan: Noemi Mattei in arte Naïve, Matteo Camellini, Viola Bologna in arte Violet, Dominique Chillè Diouf in arte Diablo, Elisa Paschetta in arte Joe Elle, Erica Bazzeghini.

Team Elettra: Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba, Lisa Cardoni in arte Leslie, Andrea Bertè, Beatrice Inguscio in arte Trisss, Tahnee Rodriguez, Greta Giordano. Team Guè: Brenda Carolina Lawrence, Federica Filannino, Josuè Previti, Ilenia Filippo, Ilaria Amagour in arte Hindaco, Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci.

