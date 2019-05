Tragedia di Zingonia, muore bimba di 9 anni

Famiglia sotto choc: «Era dolcissima» La piccola di origine cinese si è sarebbe sporta dalla finestra per vedere un passeggino e avrebbe perso l’equilibrio. Le ultime parole sussurrate alla mamma prima di spirare.

Papà Peizhi le ha accarezzato teneramente il viso fino all’ultimo, quando ha dovuto arrendersi e permettere che la salma della figlia venisse portata alla camera mortuaria del Papa Giovanni. Fino a pochi minuti prima Yuqi Jin, bambina cinese di 9 anni (10 ad agosto), era nella sua cameretta a studiare, al quarto piano di un condominio a Zingonia, in corso Asia 11 (Verdellino). Nessuno ha assistito alla tragedia, accaduta intorno alle 15 di domenica 19 maggio, ma tutto porta a pensare che sia stata una perdita di equilibrio a farla precipitare dalla finestra, a un paio di metri da una famigliola che aveva parcheggiato l’auto e stava scaricando il passeggino.

Proprio quest’ultimo, probabilmente, è stato l’oggetto della curiosità della piccola, che si sarebbe affacciata dalla finestra per vedere chi fosse arrivato nel cortile. Ed è a questo punto che, complice un davanzale alto meno di un metro, avrebbe evidentemente perso l’appoggio a terra, sbilanciandosi in avanti e precipitando per circa 13 metri. I primi ad assistere la bambina sono stati proprio i componenti della famiglia appena arrivati davanti al condominio di corso Asia. Non hanno assistito alla caduta, perché erano intenti a scaricare il passeggino, ma hanno sentito il tonfo alle loro spalle e voltatisi si sono trovati davanti, a terra, la ragazzina, che era ancora in vita. Le loro urla sono state udite dei famigliari di Yuqi, oltre al papà Peizhi, la mamma Haiqiu e la sorella Yuxin, 20 anni, che si trovavano in casa. Immediatamente sono corsi in aiuto mentre sono iniziate le richieste di soccorso al 112 dai diversi residenti dei condomini che si affacciano nel cortile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA