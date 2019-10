TuttoAtalanta, le 12 finaliste del casting

La finale il 10 ottobre - Guarda le foto Nella punta celebrativa con ospite il presidente Percassi sono stati resi noti i nomi e i volti delle 12 finaliste. La vincitrice si deciderà il prossimo 10 ottobre.

Nel corso della puntata numero 1500 di «TuttoAtalanta» andata in onda mercoledì 2 ottobre su Bergamo Tv (riguarda la puntata su www.bergamotv.it) alla presenza in studio del presidente della società Antonio Percassi, sono stato resi noti anche i nomi delle 12 finaliste del «Casting TuttoAtalanta 2019» per il nuovo volto femminile della storica trasmissione sportiva dedicata alla squadra nerazzurra. Dopo la messa in onda dei provini delle 54 candidate di quest’anno e le votazioni degli utenti del nostro sito, alla finalissima che sarà trasmessa su Bergamo Tv giovedì 10 ottobre alle ore 21 dalla sede di Ubi Banca in centro città parteciperanno: Francesca Assi, Karin Perico, Alessandra Dendena, Jennifer Clivati, Michela Bonacina Letizia Gotti, Salimata Ndoye, Alessia Mora, Giorgia Casi, Alessia Benedetti, Chiara Alborghetti e Giada Prandi.

Guarda la puntata cliccando qui.

Eccole:

Michela Bonacina

Karin Perico

Salimata Ndoye

Jennifer Civati

Alessia Benedetti

Giada Prandi

Letizia Gotti

Giorgia Casi

Alessandra Dendena

Francesca Assi

Chiara Alborghetti

Alessia Mora

