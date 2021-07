Ultima tappa del tour Cover Me Live a Bergamo, bilancio positivo per la prima edizione Terza e ultima tappa casalinga per la prima edizione del tour Cover Me Live che venerdì 23 luglio porterà all’Edonè i talenti selezionati dalla giuria di qualità del contest organizzato da NOI & Springsteen.

Terza e ultima tappa casalinga per la prima edizione del tour Cover Me Live che venerdì 23 luglio porterà all’Edonè i talenti selezionati dalla giuria di qualità del contest organizzato da NOI & Springsteen. Una occasione imperdibile per i fan di ascoltare le migliori interpretazioni dei brani del rocker dal vivo, ma anche per gli artisti, di calcare un palcoscenico che sa di ripartenza per il mondo della musica post Covid-19. Dopo l’incredibile successo riscosso durante la prima tappa al festival Rio Time a Valmadrera, nella quale erano presenti più di 2 mila persone, gli artisti sono pronti a replicare a Bergamo portando in scena la propria interpretazione originale di un brano della discografia di Bruce Springsteen in una gara a tutto rock. Fino al 30 luglio i fan avranno la possibilità di votare il proprio preferito registrandosi sul sito www.noiespringsteen.com, per decretare i 15 finalisti che lotteranno per la vittoria al Seminarino di Bergamo Alta nella giornata conclusiva dell’evento live «Cercasi Bruce disperatamente. Quando era la musica a parlare” che si terrà dal 27 al 29 agosto 2021.

Come procedere con la votazione online

I 30 brani che otterranno il punteggio più alto saranno pubblicati sul sito web www.noiespringsteen.com e, da sabato 10 luglio, è il pubblico a trasformarsi in giuria votando ogni singolo brano con un punteggio da 0 a 5. Per poter effettuare la votazione è necessario registrarsi sul sito e accedere alla sezione “gara” e si possono votare tutti i 30 brani o solo uno, a propria scelta. L’utente registrato può effettuare anche più accessi per votare i 30 brani, ma il giudizio che verrà preso in considerazione sarà l’ultimo effettuato prima del termine della votazione fissato per il 30 luglio 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA