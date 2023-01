Un docu-film sul Covid a Bergamo sarà presentato al Festival di Berlino

In concorso al 73mo Festival internazionale del cinema di Berlino (16-27 febbraio) per l’Italia ci sarà il documentario «Le mura di Bergamo» di Stefano Savona, che racconta la pandemia e le sue conseguenze nella nostra città sarà proiettato durante il Festiva nella sezione Encounters.

I titoli sono stati annunciati lunedì 23 gennaio in conferenza stampa dal direttore artistico del Festival, l’italiano Carlo Chatrian.

Nella descrizione del film si legge: «Bergamo, marzo 2020. La città, dentro le sue mura, è un corpo malato. L’epidemia di Covid-19 è scoppiata con un’esplosione violenta e inaspettata. Le strade si sono svuotate, gli scambi azzerati, gli incontri proibiti. Disconnesso dagli altri ogni corpo è solo all’interno delle sue mura. Ogni immagine, ogni memoria è un frammento fragile del mosaico che fino a ieri componeva la città. Dopo gli incubi di questa notte infinita, i sopravvissuti si risvegliano in una città sconosciuta. Il desiderio di fare ritorno a casa è forte ma altrettanto forte è il terrore di non ritrovare chi si era lasciato.Il corpo della città è un organismo devastato che prova a reagire. Medici, infermieri, pazienti, volontari, e anche chi non ha vissuto direttamente il dolore della malattia cerca un proprio ruolo nel processo di guarigione collettiva. Raccogliere e raccontarsi le storie di chi non c’è più diventa una maniera per rielaborare il lutto privato e collettivo, per ricomporre quel tessuto intimo, familiare e sociale che la pandemia ha lacerato e per ragionare sul bisogno di una nuova ritualità della morte.

Stefano Savona è regista e produttore palermitano di 54 anni, i primi riconoscimenti li ottiene tra il 2006 e il 2009 per: «Primavera in Kurdistan» (2006) - che riceve il Premio Internazionale della SCAM al Festival Cinéma du Réel di Parigi e una nomination ai David di Donatello per il miglior documentario - e «Piombo fuso» (2009) vincitore del Premio Speciale della Giuria al Festival di Locarno nella sezione Cinéastes du présent. Nel 2010, insieme a Penelope Bortoluzzi, fonda a Parigi la casa di produzione Picofilms. L’anno successivo, produce e dirige: «Palazzo delle Aquile» (Grand Prix du Cinéma du Réel a Parigi) e «Tahrir Liberation Square» uno dei suoi più noti lungometraggi, premiato con il David di Donatello e il Nastro d’Argento per il documentario 2012, presentato fra gli altri al Festival di Locarno, al New York Film Festival, alla Viennale e a Doclisboa.

