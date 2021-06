VatiVision, il servizio streaming cattolico (made in Bergamo) compie un anno Il film sul giovane beato De Acutis il più scaricato in 12 mesi.

VatiVision, la piattaforma streaming on demand di contenuti culturali, artistici e religiosi che raccoglie film, serie tv e documentari ispirati al messaggio cristiano, compie un anno di vita. Inaugurata a giugno del 2020, dopo 365 giorni di attività vede «un pubblico sempre crescente e anche la selezione di titoli che oggi sono oltre 300, provenienti da più di 50 fornitori», riferisce lo stesso network spiegando che «ogni film, documentario e serie tv viene passato al vaglio del comitato editoriale e inserito in una serie di percorsi di cultura, arte e fede».

Il film più scaricato e più visto nel corso del primo anno di vita di VatiVision è stato «La mia autostrada per il cielo» (2016), testimonianza della breve vita di Carlo Acutis, morto nel 2006, a 15 anni, per una leucemia fulminante e beatificato nel 2020 per la sua capacità di coniugare fede e passione per i new media.

Il messaggio e l’augurio del Pontefice, un anno fa, per il via alla nuova esperienza «è stato alla base del nostro impegno

gli amministratori delegati i bergamaschi Elisabetta Sola e Nicola Salvi

sviluppo del progetto in questo primo anno di vita

Papa Francesco all’inaugurazione della piattaforma VatiVision

La piattaforma di distribuzione realizzata da Vetrya e Officina della Comunicazione, con il supporto di Intesa Sanpaolo, è disponibile su www.vativision.com e in versione app su smartphone, tablet, smart tv e Timvision.

