Verdone risponde a Bozzetto su Fb: «Quando verrò dalle tue parti ti cercherò» Dopo l’appello di Bruno Bozzetto, non si è fatta attendere la risposta di Carlo Verdone che nella giornata di martedì 12 aprile gli ha scritto un messaggio su Facebook. E i social, ancora una volta, apprezzano lo scambio tra i due artisti.

«Caro Bruno, sono lusingato dalle tue parole. Tu sei un sublime artista e lo testimoniano non solo i tuoi numerosi lavori di animazione e documentaristici ma il tuo amore per il cinema. Eri amico della grande Adriana Prolo, storica direttrice del Museo del Cinema di Torino, amante dei primi film di animazione e molto legata a mio padre Mario. Il tuo Signor Rossi è creatività ad alto livello. Ci incontreremo quando verrò dalle tue parti e ti cercherò. E sappi che la mia stima nei tuoi confronti è grande e sincera. Grazie caro amico». Con questo messaggio in Facebook Carlo Verdone ha risposto al messaggio del bergamasco Bruno Bozzetto. «Ho un solo grande rimpianto nella vita. Non essere mai riuscito ad incontrarti e conoscerti» ha detto il grande artista che ha aggiunto: «Se un giorno in qualche tuo film volessi inserire qualche disegno animato... Sappi che ci sono».

Ora. Sopralluogo a Fregene per la serie Vita da Carlo. Primo ciak metà Maggio. Sono sulla spiaggia di fronte alla... Pubblicato da Carlo Verdone su Venerdì 2 aprile 2021

È bastato un post del cartoonist bergamasco sul profilo Facebook dell’attore «tragicomico» a scatenare una tempesta di messaggi per Bruno: al pubblico l’idea è piaciuta e ora pare proprio anche all’attore e regista Verdone che ha usato sempre il canale social per rispondere a Bozzetto.

