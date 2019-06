A4: prima la lite in auto, poi lo schianto

Muore la zia, il nipote ferito e indagato L’incidente di oggi, domenica 16 giugno, in autostrada, all’altezza di Dalmine. Vittima una brasiliana di 44 anni che abitava a Treviolo, ferito il nipote. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto i due litigare furiosamente prima del schianto: per questo il giovane è indagato per omicidio colposo.

È piuttosto singolare la dinamica dell’incidente di questa mattina, domenica 16 giugno, lungo l’autostrada A4 Milano-Venezia. Stando a quanto ha ricostruito la polizia stradale di Seriate, lo schianto che ha causato la morte di una donna è stato la conseguenza di una lite in macchina. Ma andiamo con ordine.

L’incidente intorno alla 12 all’altezza di Dalmine, in direzione Milano: una Fiat 500 si schianta contro il new jersey. Per la persona al volante l’impatto è fatale: Izabel Pereira Da Gama – questo il nome – 44 anni, muore sul colpo. L’uomo che c’era con lei è il nipote, 32 anni. Gli agenti cercano di capire che cosa può essere accaduto e per quale motivo la macchina è finita contro la barriera in cemento che separa le due direzioni di marcia dell’autostrada. Qui vengono in aiuto i testimoni, che riferiscono di aver visto l’auto, a un certo punto, procedere a zig zag, e nell’abitacolo due persone intente a litigare furiosamente. Fino allo schianto. Per questo motivo il nipote, le cui condizioni non sono gravi come erano apparse all’inizio tanto che già in serata dovrebbe essere dimesso dall’ospedale «Papa Giovanni», ora è indagato per omicidio colposo.

