C’è il firma copie di Iris Ferrari

Almeno 700 adolescenti ad applaudirla Pienone al centro commerciale «Le Due Torri» per la muser che ha firmato le copie del libro «Le nostre emozioni».

Lacrime di emozione e urla di gioia all’instore del nuovo libro di Iris Ferrari, una delle muser più amate dagli adolescenti. È la seconda volta che Iris, con il suo sorriso, il suo viso pulito, la felpa rosa e le scarpe da ginnastica bianche, fa il pienone a «Le Due Torri». Lo scorso anno aveva infatti presentato il suo primo volume «Una di voi», che ha venduto circa 70mila copie. Durante il tour di promozione del libro la giovane star del web ha avuto modo di conoscere tantissimi dei suoi fan e confrontarsi con loro. Da qui è nata l’idea di questo secondo libro, che si intitola «Le nostre emozioni», perché parla dei sentimenti e degli umori tipici dell’adolescenza, comuni a tutti i teenager, Iris compresa.

Iris Ferrari in felpa rosa con le sue fan

Puntualissima, la sedicenne milanese è arrivata alle 17, come sempre accompagnata dalla mamma Roberta, anche lei adorata dai fan della figlia, tant’è che dopo l’autografo e il selfie con Iris, le ragazze si sono messe in coda per avere foto e firma anche della mamma. Mentre le ragazze erano in coda in attesa del proprio turno, i genitori attendevano dietro le transenne con telefonini alla mano per scattare fotografie e filmare l’incontro con Iris. Tante mamme hanno poi asciugato le lacrime di felicità delle proprie bambine, ancora emozionate con il libro stretto in mano.

Iris ha sorriso a tutte, ha abbracciato i suoi «Unicorni», come chiama i suoi fan e ha accontentato anche le ragazze che volevano il bacio con le mani intrecciate, un gesto comune nei video postati dalla giovane muser. Tantissimi i regali che sono stati portati per Iris: cartelloni, unicorni di tutte le fogge, palloncini, fiori, braccialettini, ciondoli, lettere, bigliettini, gadget. Moltissime ragazze indossavano il merchandising di Iris Ferrari, soprattutto la fascia con la sua immagine e il titolo del libro. Durante l’attesa diverse fans hanno preso il microfono per esprimere tutto il loro affetto per la sedicenne milanese: «Sei bellissima», «Ti amiamo», «Sei sempre nel mio cuore», «Ti ho sempre vista dietro ad uno schermo, ora sono felicissima di incontrarti di persona».

