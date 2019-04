L’incidente in via Marigolda a Curno

Curno, incidente in moto: feriti due 15enni

Una settimana fa il tragico doppio schianto Feriti due 15enni in scooter a Curno. Una settimana fa il doppio schianto sempre in zona: il dolore per Giorgio, 16 anni, di Longuelo, vittima di un incidente in bici.

Un nuovo incidente stradale che coinvolge due ragazzi minorenni a Curno. Intorno alle 10.30 di venerdì 19 aprile i due adolescenti, a bordo del suo scooter, si sono scontrati con un’auto all’incrocio tra via Emilia e via Marigolda nei pressi del castello. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente mentre sul posto sono sopraggiunte due ambulanze (di Bergamo e dei Volontari di Treviolo), oltre a un’auto medica, per prestare soccorso ai due giovani feriti ma non in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia locale di Curno per i rilievi del caso.

L’incidente è avvenuto a 300 metri dallo schianto avvenuto sabato 13 aprile che ha coinvolto un altro sedicenne, Giorgio Oddi, di Longuelo, deceduto nell’impatto con un’auto mentre transitava tra Mozzo e Curno a bordo della sua bicicletta. Nello schianto è morto anche Maurizio Besana, 59 anni, di Bonate Sotto.

