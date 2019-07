Da Orio a Londra con British Airways

Da dicembre voli 7 giorni su 7 Il 1° settembre debutto britannico su Londra Gatwick: da dicembre la linea sarà giornaliera. E dal 27 luglio Alitalia partirà dal gate 10.

Il primo volo per Roma Fiumicino decollerà dalla pista di Orio al Serio alle 6,45 di sabato 27 luglio, tre quarti d’ora dopo la chiusura di Linate, a quasi 4 anni esatti dall’ultimo collegamento diretto con la capitale. Molto meno – anzi, affatto – forzata, la conferma di questi 4 nuovi voli giornalieri anche dopo la riapertura, a fine ottobre, del Forlanini, a dimostrazione di come anche Alitalia abbia compreso le potenzialità dello scalo bergamasco. Tutto ciò senza dimenticare, in termini di sviluppo strategico del Caravaggio, che dal 1° settembre British Airways aprirà una nuova strada verso Londra Gatwick con un collegamento da lunedì a sabato (e da dicembre 7 giorni su 7).

