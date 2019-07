Dalmine, furto in villa nella notte

Ladri usano crick per forzare le sbarre I proprietari sono in vacanza all’estero e il malviventi ne approfittano. Nonostante le sbarre alle finestre sono riusciti a entrare e fare razzia di soldi e gioielli.

Il furto è strato messo a segno nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio in Viale Buttaro a Dalmine. A dare l’allarme, sono stati i vicini verso le 10:00 del mattino dopo aver visto la finestra e le sbarre forzate. I malviventi si sono introdotti nella proprietà scavalcando la recinzione , divaricando con un cric da auto le sbarre poste a protezione di una finestra del piano terra, e si sono introdotti nell’edificio. Le dimensioni dell’apertura tra le sbarre indicano come i ladri i avessero una corporatura particolarmente esile.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Dalmine, che era in transito per controllare il territorio e poi sono arrivati gli uomini del Nucleo Operativo Radiomobile del Comando Carabinieri di Treviglio, titolare dell’intervento, che hanno avviato le indagini. I ladri, una volta introdottisi al piano terra, hanno individuato in una stanza da letto, dietro ad un quadro, una piccola cassaforte della quale avevano tagliato e divelto lo sportello con un flessibile, svuotandola. Ancora incerta l’entità del bottino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA