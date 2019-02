Lavori in corso a Seriate

In arrivo il porfido nel centro storico Lavori in corso nel centro storico, per la sicurezza e la sua riqualificazione.

Da lunedì 25 febbraio sino all’8 agosto, la società Unareti interverrà nelle vie Deco’ e Canetta e Sacerdote Parietti, via Tasca e via IV Novembre, via Molino Vecchio e via Colombo per la sostituzione e l’adeguamento della rete del gas metano. Saranno ripristinati 1.160 metri di tubo.

I disagi per i residenti saranno limitati e la viabilità non sarà interrotta, salvo nei tratti più stretti delle carreggiate per necessità tecniche della società. Al termine dei lavori le strade verranno ripristinate, ma non con asfalto, bensì con porfido, che ricoprirà una superficie totale di circa 5.500 mq. «L’intervento in materia di sicurezza della società che gestisce in modo integrato e capillare la distribuzione di gas, è stata accolta dall’Amministrazione comunale come un’occasione per riqualificare l’area - afferma il sindaco di Seriate Cristian Vezzoli -. Al termine dei lavori infatti le strade saranno ripristinate posizionando il porfido, che darà maggior decoro al centro storico».

Il crono-programma dei lavori prevede che da lunedì 25 febbraio al 6 maggio siano interessate le vie Deco’ e Canetta e Sacerdote Parietti. Nel primo mese la società interverrà nel tratto stradale di via Decò e Canetta, tra via Da Giussano e il campo sportivo. Il transito avverrà in senso unico alternato. Nei mesi successivi si agirà sul secondo lotto, da piazza Bolognini sino a via Stazione, passando per via Parietti. Per i residenti l’accesso alle proprietà sarà garantito, mentre la viabilità potrà subire delle interruzioni temporanee nei tratti più stretti della carreggiata. Dal 13 maggio al 24 giugno sarà interessata via Tasca, mentre dal primo luglio all’8 agosto via Colombo.

