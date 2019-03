L’incidente in via Roma a Dalmine: un uomo a terra ferito dopo una rissa

Maxi rissa tra sette persone a Dalmine

Un 37enne ferito a terra: è grave Maxi rissa tra sette persone a Dalmine nei pressi del Burger King di via Roma. Un uomo è rimasto a terra ferito con una ferita grave alla gamba. Due persone sono scappate su una Panda verso Osio Sotto.

Una rissa nei pressi del Burger King di Dalmine in via Roma con sette persone coinvolte e un uomo a terra in condizioni gravi: si tratta di un 37enne con importanti traumi a una gamba. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Scene da film a Dalmine intorno alle 14.30 di mercoledì 6 marzo in via Roma. Nei pressi del fast food si sarebbe scatenata una rissa tra almeno sette persone, tutti italiani. Due i gruppi che si sarebbero affrontati: da una parte quattro uomini, dall’altra tre, tutti con età compresa tra i 35 e i 40 anni.

Dalle prime informazioni raccolte, i due gruppi si erano dati appuntamento fuori dal locale dopo un primo contatto avvenuto nei giorni scorsi: il gruppo dei quattro uomini avrebbe infatti venduto agli altri tre dei profumi - da verificare ancora la provenienza - per un importo di circa 450 euro. Una transazione che però non sarebbe andata a buon fine e i tre acquirenti, non soddisfatti, avevano richiesto il denaro speso con l’intenzione di restituire le confezioni di profumi. Da qui l’appuntamento nella giornata di mercoledì.

All’incontro la situazione è però degenerata e nel parcheggio del fast food i due gruppi hanno iniziato a spintonarsi e malmenarsi. Ad un certo punto due del gruppo dei quattro uomini è salito su una Panda per andarsene. Uno del gruppo dei tre uomini si è messo davanti alla vettura già in moto, per bloccarla, ed è stato investito. La macchina è fuggita a tutta velocità verso Osio Sotto.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Dalmine. Le indagini sono ancora in corso e le forze dell’ordine visioneranno anche i filmati della telecamere della zona. I carabinieri hanno individuato l’uomo a terra, che è stato subito soccorso e trasferito in ospedale, così gli altri quattro protagonisti della rissa rimasti nei pressi del parcheggio del fast food.

© RIPRODUZIONE RISERVATA