Nuova rotta con Ryanair a Orio

Si vola a Zara, promozioni on line Nuova rotta da Bergamo a Zara con Ryanair, con una frequenza di due voli a settimana e operativa da aprile 2019.

Una crescita della programmazione di Ryanair da Bergamo per l’estate 2019, che offrirà 89 tratte in totale, tra cui le 8 nuove rotte per Amman, Brno, Faro, Heraklion, Katowice, Londra Southend, Sofia e Zara.

Per festeggiare, Ryanair ha messo in vendita posti a partire da €9,99, per viaggiare fino a marzo 2019, disponibili solo sul sito Ryanair.com fino alla mezzanotte di mercoledì 19 dicembre.

