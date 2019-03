Oltre 71 mila euro in valigia

Orio al Serio, bloccata russa Aveva oltre 71mila euro nascosti nel bagaglio. Una donna di origini russe è stata fermata dai funzionari dell’Agenzia delle dogane in servizio allo scalo di Orio al Serio.

Gli agenti hanno scoperto, con la collaborazione della Guardia di Finanza, 71.589,38 euro non dichiarati nascosti nel bagaglio quando è atterrata a Bergamo.

Nel rispetto della normativa valutaria, che stabilisce l’obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante pari o superiori alla somma di 10.000 euro, si è proceduto al sequestro del 50% della parte eccedente per un totale di 30.794,69 euro.

