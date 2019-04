Orio, nuovi voli per Reggio Calabria

Da fine luglio frequenza giornaliera Dal 1° aprile sono operativi per la compagnia aerea Blue Panorama, che ha anche annunciato un aumento delle tratte in concomitanza con la chiusura per lavori dell'aeroporto di Linate.

Da questo pomeriggio partono infatti i voli Blue Panorama Airlines tra gli aeroporti di Milano-Bergamo e di Reggio Calabria. I collegamenti di andata e ritorno saranno attivi il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato. Dal 27 luglio, giorno in cui l’aeroporto di Linate chiuderà per importanti lavori di restyling, altra base di partenza di Blue Panorama per Reggio Calabria, saranno intensificati i voli sull’aeroporto di Milano Bergamo per offrire ai passeggeri un servizio quotidiano fino all’8 settembre 2019. I nuovi servizi saranno effettuati da un Boeing 737-800 Next Generation con 189 posti.

«Il collegamento tra l’aeroporto Milano Bergamo e l’aeroporto dello Stretto ci permetterà di continuare a offrire un servizio dedicato ai nostri passeggeri anche quando l’aeroporto di Linate rimarrà chiuso. Nel periodo estivo, in cui prevediamo una forte domanda, saranno attivati ulteriori voli arrivando ad avere una frequenza quotidiana», ha commentato Giancarlo Zeni, Amministratore Delegato di Blue Panorama «L’obiettivo è soddisfare l’esigenza di un gran numero di italiani che desiderano passare le ferie con le proprie famiglie di origine o anche dei turisti che vogliono trascorrere le vacanze nelle meravigliose località della Calabria e della Sicilia».

Ecco i dettagli del collegamento Milano Bergamo-Reggio Calabria – Milano Bergamo:

DAL 1 APRILE AL 27 LUGLIO LUN – MER – VEN - SAB.

DAL 27 LUGLIO ALL’8 SETTEMBRE

LUN – MAR – MER – GIO – VEN –SAB - DOM



