Parco Avventura di Torre Boldone Riapertura... ma plastic free

Riapertura... ma plastic free Conto alla rovescia per il Parco Avventura di Torre Boldone che, dopo l’inaugurazione della scorsa estate, sabato alle 14 riaprirà i cancelli, mentre domenica 3 marzo sarà aperto dalle 10 alle 19.

Per l’occasione il Parco Avventura organizza una merenda sabato e domenica alle 16; per chi si presenterà al parco in maschera offre inoltre la possibilità di effettuare i percorsi sospesi e di saltare dal bungee jumping a prezzi ridotti, previa verifica di sicurezza dell’abbigliamento.

Nel corso del mese di marzo i percorsi sospesi del parco avventura saranno accessibili nei weekend sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19, mentre la Top Tower sarà aperta in entrambe le giornate dalle 15 alle 19. Riaprirà anche il parco pubblico Reich, sul cui territorio sorge il Parco Avventura: l’area sarà nuovamente accessibile tutti giorni dalle 9 alle 19 con l’anello pedonale di 400 metri, il parco giochi attrezzato per bambini e l’area cani. Riapre anche il caffè ristorante Into The Woods, che seguirà gli orari di apertura del parco pubblico.

La stagione 2019 prende il via anche con un obiettivo importante: diventare entro i prossimi cinque anni un parco il più possibile senza plastica. Perciò già da sabato non ci saranno più le classiche bottigliette, ma bicchieri di vetro, borracce e acqua «alla spina», con la previsione di un -70% di rifiuti di plastica prodotti nel corso del 2019. Chi si recherà al parco con i mezzi pubblici Atb usufruirà inoltre di uno sconto sull’ingresso ai percorsi sospesi.

