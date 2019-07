Ragazzino investito, paura a Stezzano

Portato in ospedale in codice giallo Questa mattina, lunedì 22 luglio, in via Zanica. Il bimbo ha undici anni, non è in gravi condizioni.

Attimi di paura questa mattina, lunedì 22 luglio, a Stezzano. Poco prima di mezzogiorno, in via Zanica, un ragazzino di undici anni è stato investito mentre attraversava la strada da un’auto che viaggiava dal centro del paese verso Zanica. La vettura non procedeva a velocità elevata, stando alle prime informazioni, e per il ragazzino le conseguenze non sono state gravi: sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza, che l’ha trasportato in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni».

