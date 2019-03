Seriate, furto col botto alla Banca Intesa

I ladri hanno allontanato i passanti - Foto Colpita nella notte la Banca Intesa di Seriate, in corso Italia 44, in pieno centro.

Il colpo dovrebbe essere stato messo a segno dopo l’una di sabato 9 marzo, intorno all’una e trenta. Nella notte hanno colpito l’istituto di credito che è in pieno centro a Seriate con un’esplosione che ha mandato in frantumi i vetri della banca e ha distrutto il bancomat. Ancora non si conosce la dinamica nè il bottino. Il boato dell’esplosione è stato sentito da molti data la sua potenza, ma anche perchè nella cittadina c’erano in giro ancora molte persone. Da alcune testimonianze su Fb pare che i ladri abbiano anche allontanato dei passanti. Sul posto, dopo il colpo, i carabinieri.

Dalle prime stime pare che il danno alla struttura sia ingente. Banca Intesa sta lavorando per ripristinare il servizio bancomat per lunedì e nel frattempo è attiva la filiale di Bergamo: la più viina è in via Gasperini 4.

