Tassisti sul piede di guerra in Lombardia

Servizio negli aeroporti, ricorso al Tar

Le principali sigle sindacali dei taxi in Lombardia minacciano di fare ricorso al Tar in protesta per il modo in cui viene formata la commissione consultiva che dovrà disciplinare per i prossimi 4 anni il servizio nel bacino aeroportuale, che comprende 46 Comuni fra le province di Bergamo, Milano e Varese.