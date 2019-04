Un selfie sul volo deserto

Da Vilnius a Orio un passeggero Volare in un’aereo completamente vuoto? Può capitare come è successo nella giornata del 16 marzo (ma pubblicato sui social nella giornata del 2 aprile) a un uomo lituano in volo verso l’Italia, nello specifico diretto a Orio.

Il passeggero ha avuto una piacevole sorpresa quando è salito sul Boeing 737-800 di Ryanair, diretto a Orio al Serio. Skirmantas Strimaitis, che stava volando dalla capitale Vilnius a Bergamo per una vacanza sugli sci ha avuto l’intero aereo tutto per sè. In un volo che contiene fino a 188 persone. Con lui, gli unici a bordo, erano due piloti e cinque membri dell’equipaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA