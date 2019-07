Velocità sull’Asse, 250 multe in 15 giorni

Seriate, a luglio mese record di sanzioni Giro di vite della polizia locale contro chi preme troppo sull’acceleratore

Da inizio anno 3.732 verbali: 2 mila per divieto di sosta, solo 3 per guida in stato di ebbrezza.

Il limite di velocità è di 90 chilometri orari, ma a numerosi automobilisti che percorrono l’importante arteria stradale dell’asse interurbano, vera tangenziale della città di Seriate, non pare sufficiente: così premono sull’acceleratore, incappando però nell’autovelox della Polizia locale. Che in questa prima metà del mese di luglio vi si è appostata qualche volta più del solito e, nel giro di vite messo in atto con l’obiettivo di scoraggiare i «piedi pesanti» e incrementare il livello di sicurezza per chi percorre quotidianamente quella strada, sono finiti circa 250 automobilisti.

Risultato: una serie di verbali da 169 euro (per infrazione diurna) e 225 euro per infrazione notturna. Con questa impennata di sanzioni il mese di luglio, pur essendo soltanto alla sua prima metà, risulta quello con il maggior numero di sanzioni elevate dal Comando della Polizia locale in tutto il primo semestre del 2019. Infatti con 672 sanzioni per violazioni al Codice della strada, luglio supera tutti gli altri mesi, precedendo maggio con 627 verbali, febbraio 615, aprile 490, marzo 482, giugno e maggio, a sostanzialmente a parimerito con 425 e 421 sanzioni.

