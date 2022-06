Dramma a Brembate, giovane annegato nel fiume: aveva 27 anni - Foto

Ancora una tragedia in acqua in provincia di Bergamo. Dopo la morte di Cristian Pasqua a Castelli Calepio sabato pomeriggio, domenica mattina la notizia di un altro giovane annegato, questa volta nel fiume Brembo a Brembate. La vittima è Ennahal Abdeghani, marocchino di 27 anni. Abitava da un paio d’anni a Cologno al Serio e mancava da casa da mercoledì, quando erano partite le ricerche. L’allarme è scattato poco prima delle 10 nella zona di via Stretta alla fontana, vicino al vecchio lavatoio del paese. Il corpo è stato avvistato da un passante nel fiume, a circa 10 metri di distanza dalla riva. Il cittadino ha chiamato il 112 e sono scattati i soccorsi. Sul posto il 118 con i vigili del fuoco, i sommozzatori e i carabinieri.