Dolore a Cividino per Cristian, annegato sotto gli occhi del papà. «Un ragazzo straordinario»

Tragedia in acqua sabato 11 giugno a Castelli Calepio. Ha perso la vita Cristian Pasqua, 30 anni, annegato nel canale accanto al fiume Oglio, sotto gli occhi del padre. Il dramma si è consumato attorno alle 16,30 nel corso d’acqua dell’ex Italcementi di Palazzolo, che corre parallelamente al fiume Oglio dal quale prende le acque prima di ricongiungersi col corso principale poco più a sud. Qui c’è il Santuario di Nostra Signora del Cividino che si affaccia al canale e consente il passaggio dall’altra sponda tramite un ponticello. Poco più in alto si intravede la casa della famiglia Pasqua, dove Cristian era cresciuto e quindi conosceva bene la zona. Il giovane era uscito di casa per fare il bagno nel canale, che in questo periodo è pieno, profondo anche cinque metri nella zona più centrale dell’alveo. Cristian era un ottimo nuotatore e aveva anche conseguito il brevetto da sub.