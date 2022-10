«Emozioni dal cielo», le Frecce tricolori raccontate in una mostra

Il 97° Club Frecce tricolori di Calusco d’Adda, unico della provincia di Bergamo, festeggia il 20° di fondazione e nella stessa occasione anche il 60° anniversario delle Frecce tricolori e i 40 anni di utilizzo da parte della Pattuglia acrobatica nazionale dell’Aermacchi MB339A . Si parte con la «Emozioni nel cielo», che verrà inaugurata venerdì 21 ottobre alle 19 presso il Centro San Fedele in viale dei Tigli a Calusco d’Adda con la presenza del maggiore Riccardo Chiapolino, delle Frecce tricolori. «Sono le ricorrenze che per una serie di fortuite coincidenze cadono nel 2022 – dice il presidente del Club, Antonio Maggioni -. L’esposizione si sviluppa attorno a una serie di immagini, tra le più rappresentative e a volte curiose, con l’obiettivo di coinvolgere il visitatore nella storia dei 60 anni di attività della Pattuglia acrobatica nazionale».

Verranno proposte informazioni sull’organizzazione del Reparto e una serie di curiosità. L’attività e le iniziative del 97° Club fanno da corredo. È un percorso squisitamente fotografico, con riprese delle Frecce tricolori in volo dall’interno dell’abitacolo e a terra.

Il 97° Club Frecce tricolori di Calusco

Il 97° Club Frecce tricolori di Calusco è l’unico della provincia di Bergamo; conta più di 150 soci iscritti, con uno share di quasi 600 persone. Con i vari viaggi e le visite ad aeroporti, industrie e musei, in 20 anni di attività sono state mosse più di 1.500 persone, permettendo a tutti di avvicinarsi ad un mondo affascinate e non sempre raggiungibile in modo semplice. La mostra rimarrà aperta fino al 30 ottobre con visita da martedì a venerdì dalle 20.30 alle 22, mentre sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 20. È prevista una conferenza con il maresciallo Gaetano Romeo, fotografo del nucleo fotografico Frecce tricolori. Giovedì 27 ottobre alle 20.30, proiezione film «Forza G» di Duccio Tessar.