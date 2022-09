Il traffico continua sull’Asse: anche oggi lunghe code per i lavori a Bonate Sotto

Cantieri. La viabilità non migliora sull’asse interurbano per alcuni lavori di Anas nei pressi della galleria San Roberto, a Bonate Sotto, per il ripristino dei giunti di dilatazione di un ponte. Il restringimento della carreggiata, diventata a una sola corsia, sta causando lunghe code. Attenzione: i lavori andranno avanti fino al 7 ottobre.

Completamente paralizzata la viabilità dell’Isola: gli automobilisti sono bloccati a causa del restringimento della carreggiata all’altezza del ponte sul fiume Brembo, in territorio di Bonate Sotto, dopo la galleria San Roberto, in direzione Bergamo. Un provvedimento deciso da Anas, titolare del tratto, per il ripristino del giunto di dilatazione sul ponte, ma che va a sommarsi con altri cantieri già aperti in diverse zone del territorio, mandando letteralmente in tilt la viabilità.

Ad aggravare il tutto anche l’effetto sorpresa, visto non era arrivata alcuna comunicazione, eccetto un post sui Social del sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali, pubblicato nella serata di mercoledì: «Segnalo che Anas ha effettuato un restringimento della carreggiata verso Bergamo a causa del peggioramento del giunto di dilatazione – aveva scritto –. Al Comune non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale, utile per informare preventivamente i cittadini. La durata dei lavori è prevista in una decina di giorni».

Code nella galleria San Roberto

(Foto di Yuri Colleoni) Da Anas fanno sapere che era stato attivato un monitoraggio del giunto di dilatazione, in attesa di programmare la data per ripristinarlo: «purtroppo, vi è stato un repentino peggioramento delle condizioni del giunto, comportando una situazione in cui non erano più soddisfatte le condizioni di sicurezza. Pertanto, si è proceduto alla messa in sicurezza con il restringimento della sede stradale in attività di emergenza».

Il restringimento della carreggiata, che in quel tratto è diventata a una sola corsia, è attivo dalle 16 di mercoledì, ma le prime vere conseguenze si sono viste giovedì mattina, quando nell’ora di punta migliaia di automobilisti si sono diretti verso scuole e i posti di lavoro. Lunghe code si sono registrate sia sull’asse che ai rispettivi ingressi a Terno d’Isola e Mapello, ma anche lungo la Briantea, la Calusco-Ponte San Pietro e la Ponte San Pietro-Capriate. Bloccata anche la viabilità alternativa perché il restringimento della carreggiata lungo l’asse interurbano va a sommarsi con cantieri già aperti in altri comuni della zona: in centro a Presezzo, lungo la strada principale che attraversa il paese; a Ponte San Pietro, all’altezza dell’arredamento Colleoni, e in centro a Madone.I disagi, come giovedì, anche venerdì mattina.