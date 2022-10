Malore in bicicletta, oggi a Calolziocorte l’addio a Giuseppe Figini

Sono fissati a Calolziocorte per giovedì 20 ottobre alle 15 i funerali di Giuseppe Figini, 84 anni, deceduto per un malore giovedì scorso mentre era in sella alla sua bicicletta a Maggianico di Lecco, diretto verso il capoluogo lariano. Una persona molto conosciuta nella Valle San Martino per il suo impegno nell’Act (Calolzio città turistica) e in passato responsabile della sezione Confcommercio della Valle San Martino. Giuseppe Figini lascia nel dolore la moglie Giacomina e i figli Matteo, Mario Grazia e Francesca con le rispettive famiglie. La salma è stata portata nella chiesina di Lourdes oggi alle 10 e poi alle 14,30 nella chiesa arcipresbiterale per la recita del rosario. Al termine del rito funebre in chiesa seguirà la tumulazione nel cimitero di via Padri Serviti.