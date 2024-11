Manca da casa da una settimana, nuovo appello della mamma: «Aiutateci a ritrovare Michael»

«Michael manca da casa ormai da una settimana: siamo molto preoccupati perché non abbiamo più avuto sue notizie. Chiunque lo vedesse, per favore, avvisi immediatamente il 112. Mio figlio ha bisogno di medicine per la sua terapia». A una settimana dalla scomparsa da casa, la mamma di Michael Alberto, 18 anni, rinnova l’appello soprattutto a chi vive attorno a Calusco d’Adda, il loro paese.