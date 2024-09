Nel 2025 via ai lavori per la nuova rotonda al casello di Capriate

Il progetto esecutivo dovrebbe essere ultimato per la fine dell’anno. All’inizio del 2025 la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori

Come previsto nell’accordo di programma fra Regione, Comune di Capriate, Provincia di Bergamo e la società Odissea Srl, proprietaria della fabbrica di Crespi, spettava alla Provincia la progettazione della riqualificazione della rotatoria oltre che della realizzazione della doppia corsia in uscita dal casello dell’A4 con direzione rotatoria sulla provinciale 184 e della sistemazione della rotatoria di accesso a Leolandia con apposite corsie di accesso. La novità è che via Tasso ha completato la redazione del progetto definitivo di questo pacchetto di interventi e indetto la conferenza dei servizi per la raccolta dei pareri degli enti coinvolti. Il procedimento si concluderà ai primi di ottobre: «Il tutto – sostiene Massimiliano Rizzi, dirigente del settore Viabilità della Provincia – dovrebbe procedere senza intoppi poiché c’è già stato un lungo confronto fra tutte le parti interessate. Concluso il procedimento potremo dare il via alla redazione del progetto esecutivo che contiamo di ultimare per la fine dell’anno. A quel punto, all’inizio del 2025, indiremo la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori che si svolgeranno il prossimo anno».