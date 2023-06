Ponte San Pietro, grave un 20enne investito nella notte da un trattore

È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni un giovane di vent’anni che nella tarda serata di lunedì 19 giugno è stato investito da un trattore mentre era in sella alla sua bicicletta lungo la Briantea, in zona Locate di Ponte San Pietro. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo si stava dirigendo in direzione Mapello su un tratto buio quando è stato investito: caduto violentemente a terra, ha perso parecchio sangue. Sul posto un’automedica e due ambulanze, una delle quali lo ha trasportato d’urgenza al «Papa Giovanni», in condizioni critiche. La sua prognosi resta in queste ore riservata. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Ponte.