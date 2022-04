Scontro frontale a Ceto, nel Bresciano: muore una 21enne originaria di Ponte San Pietro

La sua Fiat 500 è rimasta coinvolta in un terribile schianto contro un mezzo pesante, guidato da un 46enne, sulla statale 42 del Tonale, nel territorio di Ceto in provincia di Brescia.



Sul posto immediati i soccorsi: medici e infermieri del 118, intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza, originaria di Ponte San Pietro, rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto. Lesioni giudicate non gravi per il camionista, di 46 anni.