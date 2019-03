Balcone «vittima» dei camion

Famiglia esasperata a Sotto il Monte

La famiglia Fracassetti, che abita nella frazione Pratolongo a Sotto il Monte, da alcuni anni vive momenti da incubo quando nella strada che attraversa l’antico borgo transitano furgoni o camion che frequentemente urtano la base del loro terrazzino, che dà sulla strada, provocando danni alla struttura. «Pratolongo è una piccola frazione e come si può immaginare presenta strade abbastanza strette e difficili da percorrere. Questo, però, non frena, nonostante il divieto, il passaggio di camion e furgoni che provocano danni al balcone della nostra casa – afferma Loredana Baracchetti, che con la famiglia (il marito e tre figlie) abita in via Pratolongo al civico 5 –. Abbiamo contato 12 urti in questi ultimi anni. Per 12 volte un camion ha urtato il nostro balcone, provocando danni alla struttura e alla casa stessa: tremano i muri, si fanno crepe, per non parlare del rischio alle persone, sembra un terremoto».

