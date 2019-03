Non raccogli la sporcizia del cane?

Presezzo, la multa è di 500 euro Pugno duro dell’amministrazione comunale contro i proprietari maleducati: Il provvedimento seguito alle numerose segnalazioni arrivate agli uffici municipali.

Pugno duro dell’amministrazione comunale di Presezzo contro le deiezioni canine. D’ora in poi la tolleranza sarà pari a zero e il sindaco, Paolo Alessio, ha già dato mandato agli agenti di polizia locale di effettuare controlli a tappeto su tutto il territorio, che si tratti dei parchi o delle vie del paese. Il provvedimento si sarebbe reso necessario a causa delle numerose segnalazioni arrivate agli uffici comunali, cresciute negli ultimi tempi e moltiplicatesi anche grazie all’uso dei social. Chi fosse sorpreso dagli agenti senza l’apposita attrezzatura per raccogliere le deiezioni, pagherà 100 euro di multa. Per chi non raccoglie le deiezioni canine, la multa è pari a 500 euro.

