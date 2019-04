Ponte di Calusco, arrivano le navette

Percorso circolare da giovedì I bus effettueranno un percorso circolare con alcune fermate urbane, andando a sostituire il collegamento diretto ponte-stazioni attivato lunedì 8 aprile in seguito alla recente riapertura al transito ciclopedonale.

Partirà giovedì 18 aprile il servizio di navette «circolari» per collegare il Ponte San Michele alle stazioni di Paderno e Calusco d’Adda nella modalità chiesta dai sindaci. I bus effettueranno un percorso circolare con alcune fermate urbane, andando a sostituire il collegamento diretto ponte-stazioni attivato lunedì 8 aprile in seguito alla recente riapertura al transito ciclopedonale.

«Abbiamo accolto la richiesta dei sindaci – ha spiegato Claudia Maria Terzi, l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile – mettendo a disposizione, attraverso le Agenzie del Tpl, un servizio più articolato con diverse fermate in entrambi i paesi rivieraschi. L’obiettivo resta quello di attenuare i disagi dei pendolari riducendo i tempi di attraversamento dell’Adda, nella consapevolezza però che solo la riapertura del ponte al traffico stradale e ferroviario potrà riportare la situazione alla normalità».

«Lunedì scorso – ha proseguito – abbiamo approvato la delibera per finanziare l’attivazione di questa tipologia di navette, con uno stanziamento di 450.000 euro per il 2019. Risorse che vengono interamente anticipate dalla Regione, in attesa del rimborso da parte dello Stato, anche per ovviare ad alcuni passaggi procedurali che avrebbero dilatato i tempi».

«Finora - ha concluso l’assessore - finanziamo servizi sostitutivi per oltre 1.821.000 euro, di cui 1.121.000 euro per i bus (collegamenti tra la Bergamasca e la Brianza lecchese attraverso il ponte di Brivio, servizio pullman per studenti, potenziamento linea bus Z301 tra Bergamo e Milano), 250.000 euro per i treni aggiuntivi e 450mila euro per le navette ponte-stazioni. Queste ultime si affiancano alle misure per la mobilità alternativa già messe in campo e che vengono confermate».

Ecco gli orari:

Navetta a Calusco:

Feriale:

prima corsa da Calusco FS alle 6:25

prima corsa dal Ponte SM alle 6:32 circa

ultima corsa da Ponte SM 20:32 con arrivo a Calusco FS alle 20:37

frequenza 15 minuti

Festivo:

prima corsa da Calusco FS alle 7:25

prima corsa dal Ponte SM alle 7:32 circa

interruzione del servizio per 1:30 dalle 12:40 alle 14:10 (circa)

ultima corsa da Ponte SM 20:32 con arrivo a Calusco FS alle 20:37

frequenza 15 minuti

Navetta a Paderno:

Feriale:

prima corsa da Paderno FS alle 6:33

prima corsa dal Ponte SM alle 6:39 circa

ultima corsa da Ponte SM 20:39 con arrivo a Paderno FS alle 20:44

frequenza 15 min

Festivo:

prima corsa da Paderno FS alle 7:33

prima corsa dal Ponte SM alle 7:39 circa

interruzione del servizio per 1:30 dalle 12:58 alle 14:18 (circa)

ultima corsa da Ponte SM 20:39 con arrivo a Paderno FS alle 20:44

frequenza 15 minuti.

