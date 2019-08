Sotto il Monte, cade in un dirupo

Volo di tre metri, ferita 64enne La donna di Carvico stava scendendo dal Monte Canto con il marito quando è scivolata lungo il sentiero.

È scivolata lungo il sentiero cadendo in un dirupo per circa tre metri: per soccorrerla sono intervenuti l’elicottero del 118, i vigili del fuoco volontari di Madone e anche il Soccorso alpino.

Vittima dell’incidente, fortunatamente dall’esito non grave, una signora residente a Carvico, di 64 anni: la donna stava scendendo dal Monte Canto insieme al marito e a un gruppo di altri escursionisti percorrendo una strada sterrata, poco prima delle 9, per raggiungere Sotto il Monte e da lì la loro auto per tornare a casa . Probabilmente a causa del terreno reso scivoloso dalle piogge la signora è scivolata ed è finita nel dirupo alto almeno tre metri riportando delle contusioni e un trauma facciale. Il marito e le altre persone che erano con lei, viste le difficoltà nel raggiungerla e soccorrerla, hanno ritenuto opportuno allertare il 112.

Nel giro di pochi minuti è arrivato l’elisoccorso e un’ambulanza del Soccorso Cisanese, due squadre dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Madone con un veicolo boschivo e una campagnola ed è stato allertato anche il Soccorso alpino. Il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi e stabilizzato l’infortunata mentre i vigili del fuoco con perizia e professionalità hanno riportato la donna sulla strada sterrata. Arrivati in un punto in cui l’elicottero poteva calare il verricello, i pompieri hanno collaborato con l’équipe dell’elisoccorso per portare a bordo la sessantaquattrenne che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La donna è sempre rimasta cosciente: giunta al pronto soccorso è stata curata e sottoposta agli esami diagnostici dai quali sono stati accertati un trauma facciale e contusioni varie.n



