Spara al gatto del vicino e lo uccide

Calusco, 40enne denunciato Un 40enne di Calusco d’Adda è stato denunciato per aver ucciso il gatto del vicino.

Ha usato una carabina ad aria compressa e ha sparato verso il giardino confinante colpendo un gatto. Un 40enne di Calusco d’Adda è stato denunciato per aver ucciso il gatto del vicino. L’arma è stata sequestrata. Il fatto risale a sabato 27 luglio: nella mattinata l’uomo, infastidito dai gatti del vicino che entravano nella sua proprietà, avrebbe sparato, uccidendone uno. Già in passato l’uomo aveva sparato agli animali: dalle prime informazioni raccolte l’uomo avrebbe ammesso il gesto, fatto perchè non sopportava gli animali nella sua proprietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA