Papilloma Virus e Herpes Zoster: a marzo le campagne vaccinali

Le vaccinazioni verranno somministrate al centro vaccinale allestito nell’area esterna del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bergamo, con accesso da via Brambilla. Nella stessa sede verranno programmate anche le successive dosi, che verranno somministrate sempre gratuitamente nei mesi successivi: due ulteriori dosi entro 6 mesi per HPV e una ulteriore dose entro 2 mesi per Herpes Zoster.

L’infezione da Papillomavirus (HPV) è la più frequente in assoluto tra le infezioni sessualmente trasmissibili. La maggior parte delle donne la contrae almeno una volta nella vita. Tale condizione in genere decorre in modo asintomatico; il virus rimane però allo stato latente nei tessuti infettati determinando nel tempo un aumento del rischio di sviluppare tumori dell’apparato genitale femminile, ma anche di quello maschile e del cavo orale. Cardine della prevenzione è la vaccinazione, meglio se in età pre-adolescenziale ma opportuna anche nelle età successive.