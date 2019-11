Officine Tantemani pensa al Natale

Arte e moda, da venerdì «(un)Temporary» Le officine Tantemani si trasformano per le feste natalizie. Da venerdì ospiteranno «(un)Temporary», lo shop natalizio della cooperativa sociale Patronato San Vincenzo con i prodotti realizzati tra abbigliamento, ceramiche, borse, collane, ma anche t-shirt, felpe e stampe ideate dagli artisti di Pigmenti.

Un negozio-laboratorio nel cortile interno di via Suardi 6, uno spazio aperto in cui passare anche solo per un caffè grazie all’angolo bar interno, per sbirciare Tantemani al lavoro o per fare del classico rito dei regali di Natale un momento creativo. Con l’arrivo del 2020 l’esperienza del Temporary Shop troverà, proprio nelle Officine Tantemani, una casa permanente. «(un)Temporary» sarà aperto, a partire da venerdì 15 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18,30, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, la domenica dalle 15 alle 19. Tutte le domeniche pomeriggio dal 17 novembre tra le 15 e le 19 sarà possibile decorare piatti, tazze, brocche, scodelle di ceramica e farne dei pezzi unici.

L’inaugurazione è in programma venerdì dalle 17 alle 20,30 con la presentazione di due mostre: Prove d’autore - Faccia a faccia con JeanMichel Basquiat è la mostra a cura di Laboratorio Tantemani. Nei disegni originali esposti si ritrovano le linee e i colori dell’iconico artista che ha ispirato il laboratorio. Verrà aperta un’asta silenziosa per cui ciascuno potrà fare un’offerta segreta. Il 20 dicembre verranno aperte le offerte e le migliori si aggiudicheranno le opere. Il ricavato dell’asta andrà in parte al singolo artista che l’ha realizzata e in parte a finanziare un’attività di Laboratorio Tantemani che verrà presentata domani. La seconda mostra vede protagonisti gli artisti vincitori del programma di residenza «In Pratica» a cura di The Blank Contemporary Art per ArtDate 2019. Un’occasione per esplorare il lavoro di alcuni dei giovani artisti più interessanti del panorama italiano.

