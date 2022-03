Addio ad Angelo Frigerio, imprenditore e fondatore degli «Amici di Gabry»

Treviglio, Fara d’Adda e il mondo dell’associazionismo sanitario piangono la scomparsa di Angelo Frigerio, imprenditore e fondatore, nel 1998, dell’associazione «Amici di Gabry», in memoria della moglie prematuramente scomparsa per un cancro al seno. Aveva 72 anni e ha trascorso buona parte della sua vita – accanto all’attività di imprenditore nella «Fratelli Frigerio», l’azienda di famiglia che si occupa di utensileria meccanica – nell’impegno per la prevenzione contro i tumori.

(Foto di Luca Cesni)

Nativo di Treviglio, Frigerio ha anche fatto conoscere l’associazione a chi non ne è entrato in contatto per motivi di salute, organizzando spettacoli teatrali, feste, tombolate e concerti, apprezzati in tutto il territorio. La camera ardente è stata allestita nella sua casa di via Matteotti 125 a Fara d’Adda. I funerali saranno celebrati nella parrocchiale di Sant’Alessandro alle 15 di martedì 15 marzo.