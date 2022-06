Arcene, urta in scooter un papà con due bambini: 64enne ferito

Incidente stradale venerdì 17 giugno in via Verdi ad Arcene. Poco prima delle 20 un maxiscooter condotto da un uomo di 64 anni, per cause in corso d’accertamento, ha urtato un papà di 43 anni che camminava lungo la strada con i due figli maschi di 6 e 8 anni. Secondo la prima ricostruzione, il padre e i due bambini avevano appena finito di giocare al centro sportivo di Arcene e, prima di salire in auto per tornare a casa, avrebbero deciso di fare qualche passo per andare a vedere una roggia nelle vicinanze. Mentre tornavano alla macchina è avvenuto l’incidente: il conducente dello scooter - per cause al vaglio della polstrada di Treviglio - avrebbe perso il controllo del mezzo e, dopo l’urto con i tre, è caduto riportando serie ferite al volto. Scattato l’allarme al 112, sul posto sono arrivati i mezzi del soccorso sanitario e la Stradale. Il 64enne, rimasto cosciente, è stato trasportato in ambulanza in «codice rosso» all’ospedale di Treviglio. Nello stesso ospedale, in codice verde per controlli e medicazioni, anche il papà e i due figli.