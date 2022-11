Arma in lutto, si è spento l’ex comandante dei carabinieri di Treviglio Salvatore Carrozza

Carrozza si era arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1977, salvo piccole parentesi, ha sempre prestato servizio in Lombardia. Il suo primo incarico in zona è stato alla Squadra di Polizia giudiziaria dell’allora Pretura di Cassano d’Adda (MI), proseguendo poi a prestare servizio in qualità di Comandante presso alcune Stazioni dei Carabinieri di Milano e dell’area metropolitana. Nel 1996 è rientrato in Provincia di Bergamo al comando della Stazione di Fara Gera d’Adda, dove si è fatto conoscere e apprezzare per le sue qualità umane e professionali e per il meritorio servizio svolto in favore di quei cittadini fino a gennaio 2013, momento in cui è stato chiamato a comandare quella che poi sarebbe stata la sua ultima sede di servizio, la Stazione di Treviglio.